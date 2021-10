Bogenschützen-Angriff: "Er war eine tickende Bombe"

Ein Einschussloch in einem Supermarkt-Fenster sowie Plüschtiere, Rosen und Kerzen im Zentrum des Städtchens Kongsberg zeugten am Donnerstag noch von dem Verbrechen, das Norwegen in einen Schock versetzte – ein Attentäter hat am Mittwochabend in dem südnorwegischen Ort fünf Menschen vermutlich mit Pfeilen getötet und zwei verletzt.