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Welt

Pilot erleidet medizinischen Notfall: Boeing muss notlanden

Auf dem Weg von Palma de Mallorca nach Warschau bekam der Kommandant gesundheitliche Probleme. Die Maschine landete sicher, Passagiere blieben unverletzt.
23.07.2026, 10:28

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Passagierflugzeug von unten am grauen Himmel.

Wegen eines medizinischen Notfalls des Piloten hat ein Passagierflugzeug der polnischen Fluggesellschaft LOT in der Nacht eine außerplanmäßige Landung auf dem Flughafen Mailand-Malpensa durchgeführt.

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Die Boeing 737 Max 8 war auf dem Weg von Palma de Mallorca nach Warschau, als der Kommandant gegen 4.05 Uhr gesundheitliche Probleme erlitt. Daraufhin wurde eine Notlandung auf dem Flughafen in der norditalienischen Region Lombardei eingeleitet.

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Rettungskräfte, Notärzte und Feuerwehr wurden vorsorglich alarmiert, wie italienische Medien berichteten. Die Maschine landete gegen 4.30 Uhr sicher in Mailand Malpensa. Nach Angaben der Einsatzkräfte wurde kein medizinischer Einsatz erforderlich. Die Passagiere blieben unverletzt.

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Agenturen, mafa  | 

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