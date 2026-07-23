Pilot erleidet medizinischen Notfall: Boeing muss notlanden

Wegen eines medizinischen Notfalls des Piloten hat ein Passagierflugzeug der polnischen Fluggesellschaft LOT in der Nacht eine außerplanmäßige Landung auf dem Flughafen Mailand-Malpensa durchgeführt.

Die Boeing 737 Max 8 war auf dem Weg von Palma de Mallorca nach Warschau, als der Kommandant gegen 4.05 Uhr gesundheitliche Probleme erlitt. Daraufhin wurde eine Notlandung auf dem Flughafen in der norditalienischen Region Lombardei eingeleitet.