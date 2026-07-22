Daniel Siad, ein Model-Scout mit Verbindungen zu dem verstorbenen, wegen Sexualstraftaten verurteilten Jeffrey Epstein, ist nach Angaben der Staatsanwaltschaft vom Mittwoch tot in seinem Haus bei Paris aufgefunden worden. Siads Leiche wurde am Montagabend entdeckt. Wie die Staatsanwaltschaft von Nanterre mitteilte, soll eine Obduktion Aufschluss über die Todesursache geben. Siads Name tauchte fast 2.000 Mal in den vom US-Justizministerium veröffentlichten Epstein-Unterlagen auf. Französischen Medienberichten zufolge beschuldigten mindestens fünf Frauen den damals 69-Jährigen der Vergewaltigung und des Menschenhandels – Vorwürfe, die Siad bestritt.

Beziehung zu Epstein „rein beruflicher Natur“ Siads Anwalt teilte Reuters in einer E-Mail-Erklärung mit, dass gegen den Model-Scout nie formell ein gerichtliches Verfahren eingeleitet worden sei. In Frankreich werden Verdächtige erst nach einer Voruntersuchung förmlich als Beschuldigte geführt – das heißt, wenn die Untersuchungsrichter hinreichende Gründe für die Annahme sehen, dass eine Straftat begangen wurde. Siad hatte dem französischen Sender BFM im Mai gesagt, seine Beziehung zu Epstein sei rein beruflicher Natur gewesen.