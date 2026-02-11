Epsteins Mädchen-Jäger Daniel Siad: Vergewaltigungs-Anzeige von Model

Offiziell arbeitete er als Headhunter für Models, doch zahlreiche Dokumente in den Epstein-Akten schreiben dem Franzosen Daniel Siad die Rolle eines Mädchenjägers für den US-Sexualstraftäter Jeffrey Epstein zu. Das ehemalige schwedische Model Ebba Karlsson erstattete am Dienstag in Frankreich Anzeige wegen Vergewaltigung und Menschenhandels gegen Siad. Sie sei im Alter von 20 Jahren in Südfrankreich festgehalten worden, erklärte sie nach Angaben aus Ermittlerkreisen. Siad wies die Vorwürfe in einem im Onlinedienst X veröffentlichten Video zurück. Epstein habe "sein Vertrauen missbraucht", erklärte der glatzköpfige Mann, der sich als gebürtiger Franzose mit algerischen Wurzeln und schwedischer Staatsangehörigkeit vorstellte. "Ich konnte nicht wissen, wie gefährlich er war", betonte er. Nebenbei erwähnte er, dass er Claudia Schiffer "entdeckt" habe, und erklärte die Epstein-Affäre zu einer Verschwörung der Demokraten gegen US-Präsident Donald Trump. Eine Interview-Anfrage von AFP blieb unbeantwortet.

Die in den Epstein-Akten enthaltenen Dokumente zeichnen ein anderes Bild. Siads Name erscheint mehr als 1.000 Mal. In zahlreichen Nachrichten preist er junge Mädchen und Frauen an, schickt Fotos von ihnen und schlägt Epstein Treffen vor. "Süßes französisches Mädchen in Marrakesch, 22 Jahre alt" "Süßes französisches Mädchen in Marrakesch, 22 Jahre alt", schreibt er etwa 2002 an Epstein. Auf dem geschwärzten Foto sind lediglich deren nackte Beine zu sehen. "Wann kommst Du nach Marrakesch? Ich kann ein Casting organisieren und eine tolle private Unterkunft", wirbt er weiter. Epstein stellt einen Besuch Ende September in Aussicht, "wenn das Wetter besser ist".