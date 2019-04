Boeing-Absturz: Piloten befolgten zunächst Notfallplan

Die Piloten der abgestürzten Boeing 737 MAX von Ethiopian Airlines hielten sich zunächst an einen Notfallplan bei einer Fehlfunktion des Kontrollsystems MCAS, das als Absturzursache vermutet wird. Das berichtete das Wall Street Journal am Mittwoch unter Berufung auf mit dem Vorgang vertraute Quellen.

Die Piloten hätten das System zum automatischen Absenken des Flugzeugs ausgeschaltet und versucht, die Maschine über das Handrad in der Mittelkonsole wieder nach oben zu ziehen. Doch dann hätten sie die Stromzufuhr wieder eingeschaltet, um stattdessen einen Schalter zum üblichen elektrischen Trimmen am Steuerknüppel zu benutzen.

Boeing wurde aus Verkehr gezogen

Boeing wollte zur laufenden Untersuchung des Absturzes vom 10. März in Äthiopien keine Stellung nehmen. Es war der zweite Absturz eines solchen neuen Flugzeugmodells kurz nach dem Start. Deshalb ist die Boeing 737 MAX, der Verkaufsschlager des größten Flugzeugherstellers der Welt, seit Mitte März weltweit aus dem Verkehr gezogen worden.

Boeing und die US-Luftfahrtaufsicht FAA stehen in der Kritik, weil das MCAS-System zum automatischen Absenken der Flugzeugnase bei drohendem Strömungsabriss mutmaßlich nicht richtig funktionierte und Piloten nicht darüber aufgeklärt und geschult worden waren. Der erste Bericht zur Absturzursache in Äthiopien sollte diese Woche veröffentlicht werden. Am Mittwoch sei das aber noch nicht geplant, sagte ein Sprecher des Verkehrsministeriums in Addis Abeba.