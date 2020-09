Bodyguard vergaß geladene Waffe im Flugzeug

Ein Bodyguard des britischen Außenministers Dominic Raab hat nach einem Transatlantik-Flug eine geladene Waffe auf seinem Flugzeugsitz liegen gelassen - nun ist der Mann aus dem aktiven Dienst entfernt worden. Eine Reinigungskraft entdeckte die geladene Pistole am Freitag in einem Holster und rief laut der Zeitung The Sun die Polizei. Ein Polizeisprecher erklärte, eine Untersuchung laufe.

Man nehme den Vorfall "extrem ernst", so der Sprecher weiter. Die United-Airlines-Maschine mit dem Außenminister und seinem Bewacher an Bord war aus Washington kommend auf dem Flughafen London-Heathrow gelandet. Im Februar gab es schon einmal einen ähnlichen Fall: Damals vergaß ein Bodyguard des früheren Premierministers David Cameron eine Waffe auf einer Flugzeugtoilette.