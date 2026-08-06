Drama am Bodensee: 65-Jährige stürzte bei Sturm von Boot und ertrank
Ein Unwetter über dem Bodensee hat am Mittwochabend eine internationale Suchaktion mit rund 200 Einsatzkräften ausgelöst. Eine 65-jährige Frau war bei starkem Wellengang von einem Motorboot gefallen und ertrunken. Am Donnerstag wurde ihre Leiche gefunden.
Die Frau war mit ihrem 68-jährigen Ehemann auf dem deutschen Teil des Bodensees bei Kressbronn (Baden-Württemberg) unterwegs. Wegen eines aufziehenden Gewitters machten sich die beiden auf den Weg zurück zum Heimathafen. Eine Gewitterzelle stand dabei laut Polizei direkt über dem Boot und sorgte für hohen Wellengang und starken Regen. In diesen Bedingungen stürzte die Frau ins Wasser, ihr Mann verlor sie aus den Augen und setzte einen Notruf ab.
Internationaler Seenotalarm
Weil das Suchgebiet sehr groß sei, habe man einen internationalen Seenotalarm ausgelöst, sagte ein Sprecher der Wasserschutzpolizei. Rund 200 Einsatzkräfte aus Deutschland, Österreich und der Schweiz beteiligten sich an der Suche – darunter Wasserschutzpolizeien, Feuerwehren, die deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG), die Schweizerische Lebensrettungsgesellschaft (SLRG) sowie eine Suchhundestaffel.
Auch ein Polizeihubschrauber war im Einsatz. Bis in den späten Abend blieb die Suche erfolglos, wegen der einsetzenden Dunkelheit wurde sie unterbrochen.
Leiche bei Langenargen entdeckt
Am Donnerstagmorgen wurde die Suche fortgesetzt. Ihren leblosen, im Wasser treibenden Körper entdeckten schließlich zwei Passanten bei Langenargen, wie die Polizei mitteilte. Sie verständigten umgehend die Rettungskräfte, die die Leiche der 65-Jährigen bargen.
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