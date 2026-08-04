Bei einem tödlichen Tauchunfall im Bodensee sind zwei Menschen ums Leben gekommen. Das Unglück ereignete sich am Sonntagvormittag am Tauchplatz „Tennisplätze“ in der Nähe von Überlingen während eines Notaufstiegs aus größerer Tiefe, wie die Polizei in Göppingen am Montag mitteilte.

Notaufstieg aus rund 80 Metern eingeleitet

Eine 46-jährige Taucherin und ihr 64-jähriger Tauchpartner starben. Das Duo war demnach an einem Tauchplatz bis in eine Tiefe von rund 80 Metern abgestiegen. Warum sie dort gegen 10:30 Uhr einen Notaufstieg einleiteten, ist bislang nicht bekannt und Gegenstand der Ermittlungen.

Ein Notaufstieg aus einer Tiefe von rund 80 Metern ist im Gerätetauchen mit einem sehr hohen Risiko verbunden, da die notwendigen Dekompressionsstopps in einer solchen Notsituation häufig nicht mehr eingehalten werden können.