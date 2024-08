Bluey-Münzen im Wert von 400.000 Dollar gestohlen

Nach Angaben der Polizei soll der Mann in dem Lager gearbeitet und die Münzen von der Ladefläche eines Lastwagens gestohlen haben. Anschließend habe er sie online verkauft. "Sie werden nun im Internet für das Zehnfache ihres ursprünglichen Wertes verkauft", hieß es in einer Mitteilung der Polizei. Rund 1000 Münzen konnten von der Polizei sichergestellt werden, berichtet die BBC.

Worum geht's in "Bluey"?

Die Hundefamilie, samt Mutter, Vater und zwei Kindern, setzt sich in den jeweils achtminütigen Folgen mit Alltagsproblemen auseinander. Die Serie hat über 150 folgen und wird in über 60 Ländern weltweit ausgestrahlt. 2019 erhielt die Serie den Emmy-Award für das beste Programm für Kinder im Vorschulalter. In Österreich ist "Bluey" auf Disney Plus zu sehen.