16 Insassen eines Gefängnisses im US-Staat Ohio sind nach einem Blitzeinschlag zur Behandlung in ein externes Krankenhaus gebracht worden. Einer habe sogar ausgeflogen werden müssen, teilte die für die Gefängnisse zuständige Regierungsbehörde Ohio Department of Rehabilitation and Correction am Mittwoch auf Facebook mit. Berichte über Tote gebe es nicht.