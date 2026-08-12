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Blitzeinschlag nach Abendessen im US-Gefängnis: 16 Häftlinge im Spital
Die Häftlinge mussten nach dem Vorfall ins Krankenhaus gebracht und medizinisch versorgt werden.
16 Insassen eines Gefängnisses im US-Staat Ohio sind nach einem Blitzeinschlag zur Behandlung in ein externes Krankenhaus gebracht worden. Einer habe sogar ausgeflogen werden müssen, teilte die für die Gefängnisse zuständige Regierungsbehörde Ohio Department of Rehabilitation and Correction am Mittwoch auf Facebook mit. Berichte über Tote gebe es nicht.
Blitzeinschlag kurz nach Abendessen
Die Häftlinge der Anstalt in dem Ort Grafton südwestlich der Großstadt Cleveland seien auf dem Gelände am Dienstagabend (Ortszeit) gerade vom Abendessen zurückgekehrt, als der Blitz einschlug. Wo genau, wurde nicht gesagt.
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