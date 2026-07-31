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Blitz schlug in Flugzeug ein: Flug nach Wien abgebrochen
Der Airbus A320 war bereits in der Luft, als der Blitz einschlug. Die Eurowings-Maschine mit 106 Passagieren kehrte vorsorglich nach Stuttgart zurück.
Zusammenfassung
- Ein Eurowings-Flug von Stuttgart nach Wien wurde nach einem Blitzeinschlag vorsorglich abgebrochen und kehrte nach rund 40 Minuten zum Ausgangsflughafen zurück.
- Laut Airline war die Flugsicherheit zu keiner Zeit beeinträchtigt, an Bord befanden sich 106 Fluggäste und die Besatzung.
- Die Passagiere wurden auf andere Flüge umgebucht, während Techniker den Airbus A320 überprüften.
Ein Flugzeug ist auf dem Weg von Stuttgart nach Wien von einem Blitz getroffen worden.
Die Eurowings-Maschine war bereits in der Luft, als der Blitz einschlug, wie eine Sprecherin der Airline sagte. Vorsorglich sei die Maschine zur technischen Überprüfung nach Stuttgart umgekehrt. Die Flugsicherheit sei zu keiner Zeit beeinträchtigt gewesen. Die Maschine landete etwa nach 40 Minuten wieder am Ausgangsflughafen.
Passagiere wurden umgebucht
Insgesamt hatten sich 106 Fluggäste und die Besatzung an Bord befunden.
Die Flugreisenden wurden auf andere Flüge umgebucht. Techniker inspizierten den Flieger nach dem Vorfall am Donnerstagabend. Im Laufe des Tages werde der Airbus A320 laut Sprecherin wieder abheben können. Zuerst berichteten die Stuttgarter Nachrichten.
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