Mann dringt in AUA-Flugzeug ein und übernachtet darin

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Ein kurioser Sicherheitsvorfall hat sich am Flughafen der Stadt Košice im Osten der Slowakei ereignet: In der Nacht zum 23. Juli schaffte es ein Mann, auf das streng bewachte Vorfeld zu gelangen und in ein dort geparktes Flugzeug der Austrian Airlines zu steigen. Dort verbrachte er die Nacht bis ihn am frühen Morgen die zurückkehrende Besatzung schlafend vorfand, berichtet austrianwings.

Mann blieb unbemerkt Aufnahmen der Überwachungskameras zeigen, wie die Person zunächst einen Zaun überwand und dann ohne erkennbares Ziel über das Vorfeld marschierte. Das Sicherheitspersonal des Flughafens registrierte den Vorgang offenbar nicht. Zuvor war der Mann bereits im Terminalgebäude aufgefallen und dort des Platzes verwiesen worden, berichtete das slowakische Nachrichtenportal dennikn.sk. Eigentlich dürfen sich auf dem Vorfeld eines Flughafens, dem sogenannten Airside-Bereich, nur befugtes Personal und sicherheitskontrollierte Personen aufhalten. Strenge Zutrittsregeln gelten, die Überwachung dieser Regelung obliegt dem Sicherheitspersonal des Flughafens.

Flugzeug vor Start komplett durchsucht Nachdem die Crew den schlafenden Mann in der Maschine entdeckt hatte, alarmierte sie umgehend die Poliizei. Nach bisherigen Informationen soll sich die Person in psychiatrischer Behandlung befinden. Bevor das Flugzeug wieder abheben durfte, durchsuchten Polizei und Sicherheitskräfte die Kabine gründlich. Ziel war es auszuschließen, dass gefährliche Gegenstände oder Sprengsätze versteckt worden waren. Mit rund zwei Stunden Verspätung hob die Maschine schließlich um etwa 7.30 Uhr in Richtung Wien ab.