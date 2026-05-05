Austrian Airlines auf der Langstrecke: Wohin die Reise künftig gehen soll

Antwort: Trotz aller wirtschaftlichen Herausforderungen – Flotten-Erneuerungspläne der Fluglinien sind strategische Projekte. Bei der Lufthansa-Tochter Austrian Airlines sollen bis Anfang 2029 zwölf moderne Boeing 787-9 die alte Langstreckenflotte abgelöst haben. „Gerade auf der Langstrecke haben wir Ambitionen, verstärkt zu wachsen. In den nächsten Monaten werden wir evaluieren, ob auch eine 13. und 14. Boeing 787-9 für uns möglich sind“, erläutert Austrian-Airlines-COO Stefan-Kenan Scheib . Bislang ist darüber noch keine Entscheidung gefallen, da man die Entwicklung des aktuellen Umfelds in den kommenden Monaten abwarten möchte – sowohl global, aber auch zu den herausfordernden Bedingungen am Luftfahrtstandort Österreich – Stichwort Ticketsteuer.

Aber wohin könnte Austrian auf der Langstrecke expandieren? „Aus Wien heraus ganz klar Richtung Asien. Innerhalb der Lufthansa Group haben wir, was den asiatischen Markt angeht, einen Vorteil bezüglich unserer geografischen Lage und Stückkosten“, so Scheib. „Wir schauen uns vieles an, vor allem in Südostasien.“ Der Vorteil der Boeing 787 ist, dass man weit in den südostasiatischen Raum nonstop fliegen kann, etwa nach Singapur. Gemeinsam mit der Netzplanung der Lufthansa Group wird entschieden, wo es für Austrian Airlines sinnvoll ist, hinzufliegen. Eines von vielen Beispielen ist Indien. Über den Nordatlantik spielen vor allem Drehkreuze des Partners United Airlines eine wichtige Rolle, etwa San Francisco.