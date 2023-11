"Doc" Antle aus "Tiger King" gibt Wildtier-Schmuggel und Geldwäsche zu

Ein mit der Erfolgsserie "Tiger King" bekannt gewordener Tier-Trainer hat sich in den USA des Wildtier-Schmuggels und der Geldwäsche schuldig bekannt. Bhagavan "Doc" Antle habe unter anderem am illegalen Verkauf von geschützten Tierarten wie Geparden, Tigern, Löwen und Schimpansen teilgenommen, teilte das US-Justizministerium am Montag mit. Dem 63-Jährigen drohen nun bis zu fünf Jahre Gefängnis und Geldstrafen.