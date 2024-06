"Besser nicht in Seminare lassen": Papst äußert sich erneut zu Homosexualität

Der Papst hat am Dienstag bei seinem Treffen mit römischen Priestern hinter verschlossenen Türen erneut das Thema Homosexualität unter Seminaristen angesprochen. Es sei besser, junge Männer mit homosexuellen Tendenz nicht in Priesterseminare eintreten zu lassen. Homosexuelle Männer könnten zwar "gute Burschen" sein, aber mit dieser Tendenz sei es besser nicht sie in Priesterseminaren zuzulassen, sagte der Papst laut der italienischen Nachrichtenagentur ANSA.