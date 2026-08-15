Berliner Techno-Parade startet mit Schweigeminute für Terroropfer

Mit einer Schweigeminute hat die große Techno-Parade „Rave the Planet“ im Berliner Tiergarten begonnen: Tausende Teilnehmer hielten kurz inne, um an die Opfer des islamistischen Terroranschlags am Rande des Christopher Street Days (CSD) vor drei Wochen zu erinnern. Der Mitbegründer der gemeinnützigen Organisation „Rave The Planet“, Dr. Motte, rief die Teilnehmer bei einer Auftaktkundgebung auf, an Liebe zu denken. Eine Vertreterin des CSD-Vereins sagte: „Lasst uns mutig sein. Lasst uns Haltung zeigen. Jetzt erst recht“.

Hohe Sicherheitsvorkehrungen Das als Demonstration angemeldete Spektakel auf der Straße des 17. Juni zwischen Brandenburger Tor und Siegessäule findet unter erhöhten Sicherheitsvorkehrungen statt. Weitere Herausforderung ist die große Hitze bei Temperaturen weit über 30 Grad. Ganz in der Nähe der Partymeile war am 25. Juli ein islamistischer Attentäter mit einem Van in eine Menschengruppe gefahren und hatte anschließend vermutlich mit einer Machete Anwesende attackiert. Bei dem Anschlag wurden eine Frau getötet und mindestens 31 Menschen zum Teil schwer verletzt.