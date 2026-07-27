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Deutschland: Gendenken nach Anschlag in Berlin
Kerzen, Blumen und Regenbogenfahnen prägen das Bild in Berlin. Einen Tag nach dem Anschlag auf den Christopher Street Day am Brandenburger Tor gedenken Hunderte Menschen der getöteten Frau sowie der zahlreichen Verletzten.
Das Wahrzeichen der deutschen Hauptstadt wird am Abend in den Farben des Regenbogens beleuchtet. Dazu erscheint der Schriftzug: „Berlin, Stadt der Freiheit“. Auch bei einem ökumenischen Gedenkgottesdienst und mehreren Mahnwachen herrscht tiefe Betroffenheit.
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