Berichte über sexuelle Gewalt an Schulen erschüttern Großbritannien

Nach tausenden Berichten von Betroffenen über sexuelle Gewalt an Schulen wächst der Druck auf die britische Regierung, Gegenmaßnahmen zu ergreifen. Bildungsminister Gavin Williamson nannte die Übergriffe an öffentlichen und privaten Schulen, darunter Elite-Einrichtungen wie das Eton College, "schockierend und schändlich". Die Regierung werde "geeignete Maßnahmen" ergreifen.

Auf Twitter rief Williamson alle Opfer solcher Übergriffe auf, sich an eine Vertrauensperson zu wenden. Dies könnten "ein Verwandter, ein Freund, ein Lehrer, ein Sozialarbeiter oder die Polizei" sein. "Eine Schule, ob sie nun unabhängig oder staatlich ist, sollte niemals ein Umfeld sein, in dem sich junge Menschen nicht in Sicherheit fühlen, noch weniger ein Ort, wo sexueller Missbrauch stattfinden kann."