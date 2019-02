Belgische Kirche veröffentlichte Bericht zu Missbrauch

Laut dem Bericht meldeten sich seit 2010 insgesamt 1.054 Missbrauchsopfer bei der Schlichtungsstelle und den zehn Kontaktzentren der Kirche in Belgien. Von den 426 Fällen in den Kontaktzentren liegen 92 Prozent mehr als 28 Jahre zurück. 73 Prozent der Opfer waren zum Zeitpunkt der Übergriffe zwischen 10 und 18 Jahre alt. Drei von vier Opfern waren männlich (76 Prozent). Die meisten gemeldeten Übergriffe fanden in der Schule (43 Prozent) oder Pfarrgemeinde (28 Prozent) statt. Insgesamt wurden in Flandern 74 Prozent der Fälle gemeldet, in der Wallonie 19 Prozent.

Um jenen Opfern, deren Taten verjährt sind, eine Entschädigung zu zahlen, wurde die Stiftung Dignity gegründet. Die Schlichtungsstelle und die Stiftung zahlten zwischen 2012 und 2017 zusammen 4,58 Millionen Euro an Entschädigungen.

Kardinal De Kesel nimmt kommende Woche am Vatikangipfel zum Thema Missbrauch teil (21. bis 24. Februar). Er hoffe, dass die Überlegungen dort zu einer "kohärenten Politik für die gesamte katholische Kirche führen werden", so der belgische Primas. Er und die anderen belgischen Bischöfe und Ordensoberen betrachteten das Thema in Belgien mit dem Bericht nicht abgeschlossen. "Vertrauen ist ein permanenter Job", ist ihr letzter Satz unter dem Bericht.