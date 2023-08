Warum George Harrisons Mama die Fans der Beatles nicht leiden konnte

"Geschämt, eine Frau zu sein"

„Niemand mit Verstand würde für eine Eintrittskarte bezahlen und anstehen, nur um dann auf einem Sitzplatz zu stehen und zu schreien und kein einziges Geräusch von der Bühne zu hören. Ich habe mich wirklich dafür geschämt, eine Frau zu sein“, so Harrison. Das Schreiben ist eines von 25 an Janet Gray, die am 26. August bei einer Auktion versteigert werden sollen. Gray hatte zwischen 1963 und 1966 fast wöchentlich an die Privatadresse von Harrison geschrieben. Dessen Mutter beantwortete Tausende Briefe aus aller Welt. Mit Gray ergab sich eine Art Brieffreundschaft, Louise Harrison fragte die Teenagerin unter anderem nach ihrer Familie und der Schule.

Persönliche Sorgen

„Froh zu hören, dass Du einen Freund hast. Hoffe, dass Du die GCE (Anm.: eine Art Matura) ordentlich abschließt“, hieß es etwa in einem weiteren Schreiben. In einem Brief von 1966 schrieb Louise Harrison: „Tut mir leid, von Deinem Missgeschick mit dem Moped zu hören. Du hast Glück, so einen guten Lohn zu bekommen. Hoffentlich hat es Deiner Mutter in Luzern gefallen, wir waren dort.“

"Mist über Paul"

Auch über die anderen Beatles und dem, was Fans wie Janet über sie dachten, zerbrach sich Louise Harrison den Kopf. „Oh, ich bin überrascht, dass du den Mist über Paul glaubst. Was zum Teufel bringt dich dazu, das zu glauben? Ich weiß es nicht.", das schreibt sie in einer Antwort an den Teenager. Auch um das Alltagsleben von Sohn George geht es immer wieder: "„George war zwei Tage oder besser gesagt Nächte zu Hause – den ganzen Tag war er in Blackpool und probte."

Versteigerung

Grays Familie hat eine Serie von 25 Briefen der 1970 verstorbenen Frau Harrison zum Verkauf angeboten. Sie werden unter den Gegenständen sein, die bei der Liverpool Beatles Memorabilia Auction angeboten werden, die am Samstag, dem 26. August, in der Stadt stattfindet.