Bayesian: Taucher-Aufnahmen werfen neue Fragen über Untergang auf

Exklusive Aufnahmen, die von Marinetauchern bei der Überprüfung des Wracks der "Bayesian" , der am 19. August im Hafen von Porticello vor Palermo gesunkenen Luxusjacht, sind am Montagabend vom italienischen TV-Kanal Rete 4 im Rahmen der Sendung Quarta Repubblica ausgestrahlt worden. Das Videomaterial wirft neue Fragen über das rätselhafte Untergehen der Jacht auf, bei der sieben Menschen ums Leben gekommen sind.

Bullaugen waren offen

Die einzige Möglichkeit wäre, dass die Lufteinlässe und die Bullaugen offen waren, was jedoch weder einen so plötzlichen Untergang noch einen Stromausfall in den Kontrollsystemen des Schiffes rechtfertigen würde. Taucher bargen auch Festplatten, Mobiltelefone und andere Computergeräte aus dem Inneren des Schiffes.