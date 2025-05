"Bayesian": Neue Theorie, warum die Luxusjacht so schnell gesunken ist

Neun Monate liegt die " Bayesian " schon vor Sizilien auf dem Grund des Mittelmeers . Die diese Woche geplante Bergung der Luxusjacht , in der sieben Personen, darunter Tech-Milliardär Michael Lynch, den Tod gefunden haben, wurde nach dem tödlichen Unfall eines Tauchers bei den Vorbereitungen für die Hebung des Schiffs vorübergehend ausgesetzt .

Dabei handelt es sich um ein Sicherheitsfenster, das den Maschinenraum vom Kontrollraum trennt. Der Schaden wurde in einem Video dokumentiert, das von einem der Taucher, die an der Schiffsbergung arbeiten, aufgenommen wurde. Das Wasser könnte den Maschinenraum noch vor dem Kontrollraum geflutet und so hydrostatischen Druck erzeugt haben.

Wasser könnte vor Sturm eingedrungen sein

Es bestehe also die Möglichkeit, dass Wasser in die Jacht eingedrungen ist, noch bevor der Sturm begann, vermuten die Ermittler. Dies könnte erklären, warum die "Bayesian" so plötzlich und ungewöhnlich schnell sank. Diese Hypothese würde einen Teil der Verantwortung von der Besatzung nehmen, gegen die wegen Fahrlässigkeit ermittelt wird. Derzeit untersuchen die Staatsanwälte der Stadt Termini Imerese den Fall.