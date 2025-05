Gesunkene Luxusjacht: So läuft die Bergung der "Bayesian" ab

Der Zeitplan für die Bergung der im vergangenen August vor Palermo gesunkenen Luxusjacht "Bayesian" steht. Die mit den Arbeiten beauftragten Fachleute führten am Mittwoch im Hafen von Porticello nahe Palermo Gespräche mit den Behörden, um die jeweiligen Etappen festzulegen. Die Jacht soll dann am 18. Mai an die Meeresoberfläche gebracht werden, so Alessandro Biriaco, Berater der beim Unglück mit 7 Toten ermittelnden Staatsanwaltschaft der Stadt Termini Imerese.