Baumgartner beschimpft Böhmermann: "Eltern waren Geschwister"

"Satire ist ein wunderbares Mittel, alles mal rauszulassen und gibt einem die uneingeschränkte Möglichkeit, jeden aufs Tiefste zu beleidigen, ohne dafür zur Rechenschaft gezogen werden zu können", schreibt Baumgartner darin. "Deshalb habe ich jetzt in mein Facebook-Profil 'Satiriker' geschrieben und los geht's."

Unter dieser Prämisse folgt anschließend ein Schwall an Beleidigungen gegenüber Böhmermann, so heißt es in dem Text unter anderem: " Wenn man Jan Böhmermann zum ersten Mal sieht, hat man irgendwie das Gefühl, als ob seine Eltern Geschwister gewesen wären" oder "als der kleine Jan Böhmermann zur Welt kam, war sie gerade einmal 18 Jahre alt. Jan Böhmermann ist also ein One-Night-Stand und Vater Böhmermann ein Pädophiler".

Auch über den frühen Tod von Böhmermanns Vater, der Satiriker war damals 17 Jahre alt, macht sich Baumgartner lustig ("sehen wir es positiv. Dem Vater ist dafür auch einiges erspart geblieben, uns leider nicht"). Das Posting wurde von mehreren Nutzern gemeldet und am Freitag von Facebook gelöscht.