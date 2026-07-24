Am 19. Juli kam es an einer Straßenkreuzung in Franklin im US-Bundesstaat Tennessee zu einem tödlichen Unfall: Während eines Unwetters stürzte ein großer Baum auf die Straße und fiel auf ein vorbeifahrendes Fahrzeug. Die beiden Insassen erlagen noch am Unfallort ihren schweren Verletzungen.

Ehepaar von Baum erschlagen

Die Polizei von Franklin teilte in den sozialen Medien mit, dass an der Kreuzung von Carothers Parkway und South Carothers Road ein „großer Baum auf ein Fahrzeug“ gestürzt sei. Laut FOX17 News handelte es sich bei den tödlich verletzten Insassen um die 62-jährige Georgette Arena und den 69-jährigen Stephen Lindstrom. US-Medien zufolge befand sich das Ehepaar auf dem Heimweg von einem Restaurantbesuch, als sich das Unglück ereignete.

Rettungskräfte sollen mehrere Stunden damit beschäftigt gewesen sein, das Fahrzeug von dem Baum zu befreien. Trotz aller Bemühungen kam für Arena und Lindstrom jede Hilfe zu spät.