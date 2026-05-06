Frau in Wien von umstürzendem Baum getroffen
Zusammenfassung
- 31-Jährige in Wien-Hernals von umstürzendem Baum bei starkem Wind getroffen und am Bein verletzt.
- Feuerwehr betreute die Frau bis zum Eintreffen der Rettung und sperrte das Areal im Park ab.
- Die Verletzte wurde mit Beinbruch, Prellungen und Abschürfungen ins Krankenhaus gebracht; Baum wurde entfernt.
Eine 31-Jährige ist am Dienstagnachmittag in Wien-Hernals von einem umgestürzten Baum getroffen worden. Dabei erlitt sie einen Beinbruch. Die Frau saß beim Eintreffen der Feuerwehr zwischen zwei Astgabeln, berichtete Feuerwehrsprecher Lukas Schauer.
Die Verletzte wurde bis zum Eintreffen der Berufsrettung betreut und das betroffene Areal in einem Park am Dr.-Josef-Resch-Platz abgesperrt. Neben dem Bruch wies die Frau auch Prellungen und Abschürfungen auf.
Saß auf Parkbank
Der Unfall hatte sich gegen 16.30 Uhr ereignet, als die 31-Jährige auf einer Parkbank saß. Sie wurde nach der Erstversorgung in ein Krankenhaus eingeliefert, erläuterte Andreas Huber, Sprecher der Wiener Berufsrettung. Die Feuerwehr hat laut Schauer den umgestürzten Baum anschließend abgetragen und gesichert abgelegt.
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