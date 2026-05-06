Frau in Wien von umstürzendem Baum getroffen

Eine 31-Jährige ist am Dienstagnachmittag in Wien-Hernals von einem umgestürzten Baum getroffen worden. Dabei erlitt sie einen Beinbruch. Die Frau saß beim Eintreffen der Feuerwehr zwischen zwei Astgabeln, berichtete Feuerwehrsprecher Lukas Schauer.

Die Verletzte wurde bis zum Eintreffen der Berufsrettung betreut und das betroffene Areal in einem Park am Dr.-Josef-Resch-Platz abgesperrt. Neben dem Bruch wies die Frau auch Prellungen und Abschürfungen auf.