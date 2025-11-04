Skandal um SOS-Kinderdorf: Park in Wien soll umbenannt werden

Nach den kürzlich publik gewordenen Missbrauchsvorwürfen gegen den 1986 verstorbenen Gründer der SOS-Kinderdörfer, Hermann Gmeiner, solle dieser nun auch in Wien nicht mehr im öffentlichen Raum geehrt werden. Der erste Bezirk wünscht die Um- bzw. Rückbenennung des Hermann-Gmeiner-Parks sowie die Entfernung sämtlicher Objekte, die in Zusammenhang mit Gmeiner stehen, wie der APA auf Anfrage mitgeteilt wurde.

In der jüngsten Sitzung der Kulturkommission der Inneren Stadt wurde dazu die entsprechende Vorgangsweise beschlossen. Zunächst wird ein Antrag vorbereitet, in dem etwa festgehalten wird, dass die bei der Börse gelegene Grünfläche wieder wie früher "Börsepark" heißen soll. Der Antrag wird dann in weiterer Folge in der Bezirksvertretungssitzung am 18. Dezember eingebracht.