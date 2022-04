Bauer im Gazstreifen findet 4.500 Jahre alten Statuenkopf

Ein Bauer hat einen rund 4.500 Jahre alten Statuenkopf im Süden des Gazastreifens entdeckt. Der Kopf verkörpere die Göttin „Anath“ - Göttin für Liebe, Schönheit und Krieg, bestätigte ein Vertreter des Tourismusministeriums in Gaza am Mittwoch.



Die kanaanitische Statue bestehe aus einem Kopf ohne Körper und trage eine Schlangenkrone, hieß es. Sie sei aus Kalkstein und 22 Zentimeter groß. Die Schlangenkrone habe als Symbol für Stärke und Unbesiegbarkeit gestanden. Der Farmer habe den Statuenkopf vergangene Woche während der Bewirtschaftung seines Landes entdeckt.

Blockade von 'G'aza

Rund zwei Millionen Einwohner leben unter sehr schlechten Bedingungen in dem Küstenstreifen am Mittelmeer. Die islamistische Palästinenserorganisation Hamas hatte 2007 gewaltsam die Macht an sich gerissen. Israel verschärfte daraufhin eine Blockade des Gebiets, die von Ägypten mitgetragen wird. Beide Staaten begründen die Maßnahme mit Sicherheitsinteressen. Israel, die EU und die USA stufen die Hamas als Terrororganisation ein.