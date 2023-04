Baltimore: Hunderte Kinder von Priestern sexuell missbraucht

Katholische Geistliche und andere Kirchenmitarbeiter der Erzdiözese der US-Stadt Baltimore haben von den 1940er-Jahren bis 2002 mehr als 600 Kinder sexuell missbraucht.

Die Täter hätten sich wiederholt und auf furchtbare Weise an den schwächsten Mitgliedern ihrer Gemeinden vergangen, während die Führung der Erzdiözese die Augen davor verschlossen habe, schrieb die Staatsanwaltschaft des US-Staates Maryland in einem am Mittwoch veröffentlichten Untersuchungsbericht.