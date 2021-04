Bali: Vermisstes U-Boot könnte 700 Meter unter Wasser liegen, 53 Menschen an Bord wohl tot

Das knapp 60 Meter lange U-Boot hatte Behördenangaben zufolge den Kontakt am Mittwoch früh während einer Übung etwa 95 Kilometer nördlich von Bali verloren. Das Verteidigungsministerium in Jakarta hatte am Mittwoch mitgeteilt, Helikopter hätten einen Ölfleck im Meer entdeckt - ungefähr an der Stelle, an dem es zuletzt Kontakt zu dem U-Boot gab.