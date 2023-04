Nach Jogger-Tod: Problembärin bekommt Gnadenfrist

Bedenken von Tierschützern

Umwelt- und Tierschützer haben dagegen Bedenken. Mit „Life Ursus“ wurde in den vergangenen Jahren die Wiederansiedlung von Bären in der Region stark gefördert. Das Projekt hatte schon 1999 mit Unterstützung der EU begonnen.

Aus Slowenien geholt

Zehn Bären aus Slowenien wurden in der Region ausgesetzt, in der damals das Aussterben der Bärenpopulation befürchtet wurde. Ursprünglich hatte man eine Population von 50 Tieren geplant. Doch die Tiere lebten sich besser als erwartet in der Alpenregion ein und bekamen auch reichlich Nachwuchs. Inzwischen sind es also doppelt so viele Bären wie zu Beginn des Projekts.