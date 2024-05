Ein Braunbär hat im Tal Val di Zoldo in der norditalienischen Dolomiten-Provinz Belluno 80 Kilo Honig genascht. Laut einer Mitteilung der Provinz Belluno zerstörte das Tier in der Nacht auf den 16. Mai in der Gemeinde Fornesighe einen ganzen Bienenstock und fraß eine große Menge Honig und Waben. Die überlebenden Bienen seien durch das schlechte Wetter in der Gegend in diesen Tagen verloren gegangen. Der Schaden für den Imker sei beträchtlich.