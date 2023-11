Backpacker in Australien unbemerkt von Schlange gebissen: Mann stirbt

Ein französischer Backpacker ist an der australischen Ostküste offenbar durch einen Schlangenbiss ums Leben gekommen. Der 25-Jährige sei in dem Ort Nullawil etwa 300 Kilometer nordwestlich von Melbourne bewusstlos in seiner Unterkunft aufgefunden worden, berichtete 9News unter Berufung auf Augenzeugen. An seinem Fuß seien kleine Einstichwunden eines Bisses entdeckt worden, sagte Wade Humphreys, in dessen Betrieb der Franzose mit einem Working-Holiday-Visum gearbeitet hatte.

