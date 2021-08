Dabei ist es noch gar nicht so lange her, dass Spender Elden stolz war über seine frühe Berühmtheit. „Es ist cool, aber seltsam, Teil von etwas zu sein, an das ich mich nicht einmal erinnere", sagte er 2016 zum 25-jährigen Jubiläum des Albums, als er sogar noch einmal das Foto im „Pasadena Rose Bowl Aquatic Center“-Schwimmbad bei Los Angeles nachstellte (siehe oben). Dabei war auch der tätowierte Schriftzug "Nevermind" auf seiner Brust zu sehen.