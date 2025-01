Aliens und Lewis Hamilton

Im Jahr 2025 sollen laut Prophezeiungen erstmals Aliens Kontakt mit der Erde aufnehmen – und zwar im Rahmen eines sportlichen Großereignisses. Das nächste in Frage kommende Ereignis wäre der Super Bowl im Februar. Außerdem sah Baba Wanga, dass Lewis Hamilton 2025 zum achten Mal Formel-1-Weltmeister wird, womit er zum erfolgreichsten Fahrer in der Geschichte des Sports avancieren würde. Hamilton beginnt das neue Jahr mit einem Wechsel von Mercedes zu Ferrari. Der Große Preis von Australien 2025 findet am 16. März statt – ein Datum, an dem sich auch Baba Wangas Prophezeiung bewahrheiten könnte.