Autopilot verursacht Unfälle: Auf Tesla kommt Rückrufaktion zu

Ergibt die offizielle Untersuchung von über 765.000 Autos ab dem Baujahr 2014 ernste Probleme, kommt auf Musk vermutlich ein teure und imageschädliche Rückrufaktion zu. Die Börse reagierte pikiert auf die Nachricht. Die Tesla-Aktie büßte am Montag zeitweilig über vier Prozent ein. Tesla reagierte nicht auf Nachfragen. In den USA hat das Unternehmen die Pressestelle abgeschafft.

Für Musk kommt der Behörden-Eingriff zu einem widrigen Zeitpunkt. Tesla plant in Kürze mit Musk an der Spitze eigens für den Einsatz von künstlicher Intelligenz (KI) in der autonomen Fahrtechnik zu werben. Dahinter steht ein Grundsatzstreit. Während Konkurrenz-Hersteller sogenannte Lidar-Sensoren einsetzen, die mithilfe von Laserstrahlen im Umkreis von 250 Meter ein Hindernis, etwa ein anderes Auto, dreidimensional darstellbar machen, setzt Musk auf Kameras, die das bisher nur zweidimensional können.

Laut Experten der Transportsicherheitsbehörde NTSB ein Unterschied "wie Tag und Nacht". Dass die Behörden Tesla im Visier haben, geht auch auf den Einsatz der demokratischen Senatoren Richard Blumenthal (Connecticut) und Edward Markey (Massachusetts) zurück. Beide Politiker hatten sich nach einem tödlichen Tesla-Unfall in Texas dafür ausgesprochen, dass die Aufsichtsbehörden Tesla neue Vorschriften machen müssen.