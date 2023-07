Neun Verletzte: Auto fuhr gegen Schulgebäude in Wimbledon

Mehrere Menschen sind am Donnerstag im Londoner Stadtteil Wimbledon verletzt worden, als ein Auto gegen das Gebäude einer Volksschule gefahren ist. Das teilte Scotland Yard per Twitter mit. Wie schwer die Verletzungen waren, ging aus der Mitteilung zunächst nicht hervor. Die Betroffenen wurden demnach an Ort und Stelle behandelt. Die Polizei betonte später, sie gehe nicht von einem terroristischen Hintergrund aus.

