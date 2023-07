Straßen-Bimmelbahn kippt um: 14 Verletzte in Venedig

14 Personen sind leicht verletzt worden, als am Montagabend der Waggon einer Straßen-Bimmelbahn in Eraclea bei Venedig umkippte. An Bord befanden sich mehrere Familien mit Kindern. Die Verletzten erlitten Prellungen, wie italienische Medien berichteten.

