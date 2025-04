12-Jähriger 3 Minuten lang in Bauchlage festgehalten

Das 50 Minuten lange Video zeigt, wie der 12-jährige Schüler wiederholt vom Personal festgehalten wird, während er versucht, sie zu treten. Gegen Ende der Aufnahme schlägt das Kind mit dem Arm nach dem Personal und wird dann auf den Boden manövriert. Anschließend wird er drei Minuten lang in Bauchlage festgehalten.

Eric Baskind, ein Experte für Gewaltanwendung in solchen Einrichtungen, der die Aufnahmen für die BBC begutachtet hat, sagte, die Fixierung sei "zu brutal, unnötig und meiner Meinung nach rechtswidrig." Die angewendete Gewalt sei unangemessen gewesen, da die Mitarbeiter den Burschen bereits unter Kontrolle hatten und ihn stattdessen in eine sitzende Position auf der Bank hätten bringen können. "Sie haben ihn einfach (in die Bauchlage) gezerrt. Das könnte für ihn wirklich traumatisch gewesen sein und hätte die Situation eskalieren lassen können, was genau das Gegenteil von dem ist, was sie eigentlich hätten tun sollen."