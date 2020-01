Australien: Fläche so groß wie Österreich und Schweiz verbrannt

Seit Monaten wüten Busch- und Waldbrände in Australien. Sie haben verheerende Schäden angerichtet: Mindestens 26 Menschen kamen durch die Feuer ums Leben. Mehr als eine Milliarde Vögel, Reptilien und Säugetiere fielen den Bränden zum Opfer. Mehr als 2.000 Häuser und Millionen Hektar Land gingen in Flammen auf. 107.000 Quadratkilomeer sollen bereits verbrannt sein, was fast der addierten Fläche von Österreich und der Schweiz entspricht (kumuliert etwa 125.000 Quadratkilometer).

In Sidney demonstrierten am Freitag Tausende Menschen gegen die Regierung. Sie werfen ihr Untätigkeit im Kampf gegen den Klimawandel vor. Ministerpräsident Scott Morisson zeigt sich enttäuscht: "Wir wollen keine arbeitsplatzzerstörenden, wirtschaftszerstörenden Ziele und Vorgaben, die nichts an der Tatsache ändern, dass es in Australien Buschbrände oder Ähnliches gegeben hat", sagte Morrison laut der britischen Zeitung Guardian.