Wegen Houthi-Angriffen: 16.000 Tiere vor Australien gestrandet

Was mit den 16.000 Rindern und Schafen passieren soll, wird in Australien nun heiß diskutiert. Zumindest wurde das Schiff im Hafen gereinigt und mit frischen Wasser- und Futtervorräten versorgt. Zudem wurden die Tiere von zwei Veterinären begutachtet, die ihnen gute Gesundheit bescheinigten.

Tiersch√ľtzer fordern dennoch nicht zuletzt aufgrund der zunehmenden Hitze im australischen Sommer, dass die Tiere so schnell wie m√∂glich abgeladen werden m√ľssen. "Wir sind ernsthaft besorgt", sagte Suzanne Fowler von der Organisation RSPCA (Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals Australia). Je l√§nger die Tiere an Bord blieben, desto gr√∂√üer sei das Risiko von Krankheiten, sagt Fowler.

Bauernvertreter sind gegen das Abladen der Tiere

Das wird jedoch von Bauernverb√§nden abgelehnt. Aufgrund der Gesetze m√ľssten die Tiere auf unbestimmte Zeit in Quarant√§ne, was ihnen noch mehr Stress verursachen w√ľrde, so ihre Argumentation. Die australische Regierung pr√ľft unterdessen einen Antrag der Reederei, die Tiere doch auf die l√§ngere Reise um Afrika herum zu schicken.