Emu verursacht "Horror Crash": Bub (5) stirbt, Mädchen (15) in Lebensgefahr

Ein Emu hat in Australien einen dramatischen Autounfall verursacht, der einen 5-jährigen Buben das Leben gekostet hat. Ein 15-jähriges Mädchen schwebt in Lebensgefahr.

Das Unglück ereignete sich am Sonntag in der Nähe des Ortes Nangwarry im Bundesstaat South Australia, als ein Fahrzeug auf dem Riddoch Highway mit dem großen Laufvogel zusammenprallte, wie der Sender 9News unter Berufung auf die Polizei berichtete. Australische Medien sprachen von einem "Horror-Crash".

Kettenreaktion nach Kollision des Autos mit dem Emu

Denn was folgte, war eine tödliche Kettenreaktion: Ein dahinter fahrender Wagen habe scharf gebremst, um eine Kollision zu vermeiden - worauf ein Pick-up mit voller Wucht in diesen hineingefahren sei, hieß es. Der tote Bub und das verletzte Mädchen saßen den Angaben zufolge in dem Fahrzeug, das abbremsen musste. Vier weitere Menschen wurden mit leichteren Verletzungen im Krankenhaus behandelt. Die Polizei leitete Ermittlungen zum genauen Unfallhergang ein.