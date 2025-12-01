754 Euro weg: Fahrgast (21) flüchtet nach 3-stündiger Taxifahrt

Ein 21-Jähriger stieg am Samstagabend nach einem Fußballspiel in der Münchner Allianzarena in ein Taxi und ließ sich 270 Kilometer weit chauffieren. Am Ziel angekommen verlangte der Taxifahrer 754 Euro. Daraufhin ergriff der junge Mann die Flucht, ohne zu bezahlen.

21-Jähriger flüchtete nach dreistündiger Taxifahrt Offenbar hatte der 21-Jährige zuvor das Spiel FC Bayern München gegen St. Pauli besucht. Anschließend ließ er sich stolze 270 Kilometer bis nach Weitramsdorf (Landkreis Coburg) fahren, wie die Polizei berichtete. Für die Strecke benötigt man rund drei Stunden. Als es ans Bezahlen ging, stieg der Mann aus und rannte davon.