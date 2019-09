Aufwischen statt aufmischen: Wettputzen in der Pariser Vorstadt

Bei der „Jeunesse Dorée“ will man das nicht länger hinnehmen. Vereinsleiter Bolli Omar erklärt das so: „Wir packen unsere Probleme an. Wir bieten Kindern Nachhilfe-Unterricht und künstlerische Aktivitäten. Wir organisieren den Dialog zwischen Religionen und Generationen. Und natürlich machen wir bei der Clean-Challenge mit“.

Die besagte „Challenge“ hat bereits in Dutzenden Vorstadtsiedlungen Reinigungstrupps ausschwärmen lassen. Mit dem Slogan „Ma cité va briller“ (Meine Siedlung wird glänzen) rivalisieren jetzt Jugendliche und Halbwüchsige in Brennpunkt-Vierteln um die Sauberkeit ihrer Wohngegend.

"Etwas Positives entgegensetzen"

Die Initiatorin Hind Ayadi, von Beruf Dekorateurin, wollte ursprünglich bloß in ihrem Umkreis in der Satellitenstadt Garges den gefährlichen Fehden zwischen Jugendlichen aus verschiedenen Vierteln „etwas Positives entgegensetzen“. Aber ihre auf Facebook verbreitete Idee eines Wettkampfs ums Reinemachen fand weitaus breitere Resonanz als erwartet.

Dass sich Cliquen von Heranwachsenden aneinander reiben, ist nichts Neues. Aber in den letzten Jahren verschärften sich die Zusammenstöße. Im Web wird mit Videos über Prügelorgien und Misshandlungen geprahlt, per Snapchat oder Instagram stacheln sich benachbarte Viertel gegenseitig auf.