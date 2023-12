"Ungewöhnliches Geruchsevent": AUA-Flieger musste nach Start umkehren

Technische Probleme haben einen Airbus der Austrian Airlines (AUA) am Donnerstag nach dem Start in Frankfurt zum Umkehren gezwungen. Die Maschine hob dort am frühen Nachmittag Richtung Wien, habe jedoch aufgrund einer etwaigen Rauchbildung an Bord wieder in der deutschen Bankenmetropole landen, berichtet das Magazin Austrian Wings in Berufung auf Passagiere.

➤ Mehr lesen: AUA-Flieger nach New York musste in 4 Tagen 2 Mal umkehren