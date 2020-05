Attila Hildmann bei Corona-Demo in Berlin festgenommen

Deutschlandweit sind am Samstag wieder Gegner der Corona-Einschränkungen auf die Straße gegangen. In Berlin waren insgesamt deutlich mehr als 30 Kundgebungen von Gegnern der Beschränkungen sowie Gegendemonstrationen angemeldet. Sie verliefen weitestgehend friedlich - eine rechtsradikale Kundgebung an der Siegessäule sei vom Veranstalter selbst vorzeitig beendet worden, berichtete eine Polizeisprecherin. Daraufhin hätten Teilnehmer ihren Unmut bekundet, es sei zu Rangeleien und "einigen freiheitsbeschränkenden Maßnahmen" seitens der Polizei gekommen.

Für Aufsehen dürfte hingegen die Festnahme von TV-Koch Attila Hildmann sorgen. Wie die deutsche Welt berichtet, war Hildmann beim Versuch, mit einer Handvoll Demoteilnehmern zum Reichstag zu laufen, von mehreren Polizisten kurzzeitig festgenommen und dabei von vier Beamten zu Boden gerungen und fixiert worden.

In folgendem Video ist die Festnahme ab Minute 5.20 zu sehen: