Asteroid sorgt für atemberaubende Lichtspiele über Großbritannien

Ein kleiner Asteroid hat über dem Ärmelkanal in der Nacht auf Montag für ein ungewöhnliches Lichtschauspiel gesorgt. Der Himmelskörper namens „Sar2667“ mit rund einem Meter Durchmesser drang in die Atmosphäre ein und war einem Bericht der BBC zufolge kurz vor 3.00 Uhr (Ortszeit) feuerballartig am Himmel zu sehen. Ein Twitter-Nutzer schrieb, der verglühende Asteroid habe den Himmel „mit einem pinken Blitz erleuchtet, was spektakulär war“.