Armbänder von Marie-Antoinette für sieben Millionen Euro versteigert

Bevor sie im Juni 1791 mit ihrem Mann Ludwig XVI. und ihren Kindern aus Frankreich zu fliehen versuchte, schickte sie ihre Juwelen nach Brüssel. Von dort aus wurden sie später an Verwandte in ihrer österreichischen Heimat weitergegeben.

Hype um historischen Schmuck

Nach den Worten des Experten Olivier Wagner vom Auktionshaus Sotheby's besteht derzeit eine große Nachfrage nach "historischen Schmuck", besonders bei asiatischen Käufern. "Dies sind einzigartige Juwelen mit einer einzigartigen Herkunft", sagte Wagner. Die Kunden seien bereit, für diese besondere Herkunft, für die Geschichte "einen Preis zu zahlen, der den eigentlichen Wert des Objekts weit übersteigt".

In Genf steht am Mittwoch eine weitere mit Spannung erwartete Auktion an. Dabei bietet Sotheby's eine Brosche und ein Paar Ohrringe an, die der russischen Zarenfamilie gehörten. Die Tante des letzten Zaren Nikolaus II., Großherzogin Maria Pawlowna, hatte den Schmuck nach der Revolution 1917 aus dem Land schmuggeln lassen, bevor sie selbst 1919 flüchtete.