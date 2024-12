Frau wurde vom Stiefvater vergewaltigt, bekam 5 Kinder - und musste ihn heiraten

Antje H. war am Montag eigentlich nur als Zeugin im Prozess gegen ihren Ehemann Kurt H. geladen. Dann brachen bei der 42-jährigen Deutschen alle Dämme.

Sie erzählte ihre Lebensgeschichte, die einzigartig sein dürfte. Im Schwurgerichtssaal in Köthen (Sachsen-Anhalt) sprach sie zum ersten Mal über ihr Martyrium. Ihr 67-jähriger Ehemann entpuppte sich nicht nur als ehemaliger Lebensgefährte ihrer Mutter, sondern auch als ihr Peiniger, der sie jahrelang vergewaltigte und 5 Mal schwängerte.

"D ie Mutter hat einfach weggesehen"

Das Martyrium habe begonnen, als Antje H. gerade mal 11 Jahre alt gewesen war. Der damalige Lebensgefährte ihrer Mutter habe sie im Badezimmer zum ersten Mal angefasst, erzählte die Frau vor dem Gericht. "Ein Jahr später hat er mich vergewaltigt", sagt sie. "Das war 1992, als Mama nach einem Unfall neun Monate im Krankenhaus lag. Für meinen Stiefvater war ich in dieser Zeit die Frau. Musste kochen, putzen ... und ihm zur Verfügung stehen."

Die Situation änderte sich auch nicht, nach dem Mutter nach einem Jahr im Rehabilitationszentrum wieder daheim war. Der 25 Jahre ältere Mann verging sich weiter an der Tochter seiner Lebensgefährtin, die so tat, als sei alles in bester Ordnung. "Sie hat einfach weggesehen", sagte Antje H.