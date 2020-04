Ansturm in Dresden: Schlangestehen für eine Schutzmaske

Insgesamt hat Oberbürgermeister Dirk Hilbert ( FDP) rund 200.000 Masken geordert, die in den nächsten Tagen dezentral an Einwohner der Stadt verteilt werden sollen - und zwar ausschließlich an Bürger und Bürgerinnen der Stadt Dresden. Man wolle das auch stichprobenhaft kontrollieren, hieß es bei den Behörden.

Seit Montag müssen Sachsen beim Einkaufen sowie in Bussen und Bahnen einen Mund- und Nasenschutz tragen. Der Freistaat ist das erste deutsche Bundesland mit einer derartigen Regelung.